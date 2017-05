Junges Wohnen: 9 von 14 Wohnungen bereits vergeben

04.05.2017, 12:28 Uhr

Interessenten können sich einfach bei Gemeinderat Christian Stacherl oder am Gemeindeamt melden. "Wir sind stolz auf dieses Projekt. Wir wollen, dass unsere Jugend die Chance hat in Krumbach zu bleiben, deshalb haben wir uns auch für die Umsetzung stark gemacht, so Gemeinderat Christian Stacherl.