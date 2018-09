Klärung von KFZ-Sachbeschädigungen in Wiener Neustadt

07.09.2018, 15:17 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).- Bericht der Landespolizei NÖ

Marokkaner wiedererkannt

Im Zeitraum von 2. Juli 2018 bis 20. August 2018, wurden im Stadtzentrum von Wiener Neustadt wiederholt einparkende Fahrzeuglenker von einem vorerst unbekannten Mann um Geld angebettelt. Danach dürfte er deren abgestellten Fahrzeuge jeweils mit einem spitzen Gegenstand an beiden Fahrzeugseiten zerkratzt haben.Am 6. September 2018, konnte ein 45-jähriger marokkanischer Staatsbürger aus Wiener Neustadt von einem Opfer und einer Zeugin im Stadtgebiet von Wiener Neustadt wiedererkannt und von Polizisten der Polizeiinspektion Burgplatz angehalten werden.

Hinweis für eventuelle Geschädigte

Er steht in Verdacht für die Beschädigung von insgesamt drei Fahrzeugen mit einer gesamten Schadenssumme von etwa 5.000 Euro verantwortlich zu sein. Zusätzlich soll er von einer gutgläubigen Passantin in Wiener Neustadt 300 Euro unter falschen Angaben herausgelockt haben. Der 45-Jährige ist nicht geständig und wurde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen Sachbeschädigungen und Betrug angezeigt.Mögliche weitere Geschädigte werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Wiener Neustadt Burgplatz, Tel.: 059133– 3391 in Verbindung zu setzen.