Landwirtschaft zum Be-Greifen

26.04.2018, 15:07 Uhr

Kindergarten der Sta. Christiana am Bauernhof Karnthaler

. Der Kindergarten der Sta. Christiana Frohsdorf war am 25. April zu Besuch am Bauernhof von Bürgermeister Bernhard Karnthaler aus Lanzenkirchen. Der auf Mutterkuhhaltung, Schweinemast und Kartoffelanbau spezialisierte Betrieb mit Hofladen ist öfters Ausflugsort verschiedenster Schulen aus der Region. Bürgermeister Bernhard Karnthaler stand gemeinsam mit seiner Gattin Martina, die auch Gebietsbäuerin ist, den Kindern Frage und Antwort und führte durch den Betrieb."Wichtig ist, dass bereits die Kinder die Landwirtschaft verstehen lernen. Deshalb lade ich jedes Jahr die Schüler unterschiedlicher Bildungseinrichtungen auf meinen Bauernhof. Weil Kinder die beste Multiplikatoren der Gesellschaft sind", so Martina und Bernhard Karnthaler. Die Kindergartenleiterin Hermine Nöhrer bedankte sich für den wirklich lehrreichen Ausflug, und kündigten bereits ein Wiedersehen an.