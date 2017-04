Lanzenkirchner Regisseurin und ihr Film im Cineplexx

27.04.2017, 14:17 Uhr

Die Drehorte waren alle regional: HTL Wiener Neustadt, Bundesgymnasium Babenbergerring, in der Pöckgasse (die die Stadt Wien "doubelte"), in Katzelsdorf, Hochwolkersdorf und Lanzenkirchen.Der Film erzählt von der ersten Liebe und vom Erwachsenwerden. Die 17-jährige Paula ist eine überdurchschnittlich gute Schülerin und in ihre Klassenkameradin Charlotte verliebt, Charlotte ist allerdings mit Michael liiert. Paula lässt sich daher mit ihrem Schulkollegen Tim ein, um sich von ihrem Liebeskummer abzulenken. Tim hegt echte Gefühle für Paula. Sie weiß allerdings nicht, dass auch Charlotte oft an sie denken muss. Paulas Bekannte Lilli provoziert sie laufend Grenzen zu überschreiten. Lilli sehnt sich danach begehrt zu werden und agiert als wilde Verführerin. Paula muss sich entscheiden, ob sie ihren eigenen Gefühlen folgt oder denen der anderen.Unterstützt wurde der Film vom österreichischen Filminstitut, von Filmstandort Austria und dem Land Niederösterreich.