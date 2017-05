NEAH sucht noch ein Gesicht

14.05.2017, 17:17 Uhr

1. Follow NEAH on Instagram @neah.at2. Mach ein tolles Selfie mit #iloveneah3. Sammle 50 Likes auf deinem Bild4. Like NEAH on Facebook @NEAH4U5. Animiere die Community für dich zu votenDie Qualifikation zum Voting läuft noch bis 18. Mai. Bis 31. Mai wird die Gewinnerin ermittelt und am Abend im Sparkassensaal Wiener Neustadt präsentiert. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen.