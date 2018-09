Neuer Bahnsteig in Katzelsdorf

11.09.2018, 14:10 Uhr

Stufenloses Einsteigen in die Züge ist nun möglich.

. Wiener Neustadts Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger besichtigte dieser Tage den neugestalteten Bahnhof in der Nachbargemeinde Katzelsdorf. Dieser liegt genau an der Grenze zu Wiener Neustadt, befindet sich zu einem großen Teil auf Wiener Neustädter Grund und wurde in den vergangenen Wochen umgebaut.Bei den Arbeiten ging es vorrangig um die Barrierefreiheit des Bahnhofes - ein neuer, höherer Bahnsteig wurde von den ÖBB errichtet, sodass der bisherige Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig verschwindet und ein stufenloses Einsteigen in die Züge sowie das Hineinfahren mit Kinderwagen oder Rollstuhl barrierefrei und problemlos möglich sind.Die Arbeiten wurden im Zuge umfassender Modernisierungsarbeiten auf der gesamten Mattersburger Bahn durchgeführt. Insgesamt 10 Millionen Euro wurden von den ÖBB auf der gesamten Strecke investiert.Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger machte sich gemeinsam mit Katzelsdorfs Bürgermeister Michael Nistl und Vizebürgermeister Mag. Stephan Ernst ein Bild vom neuen Bahnsteig und gratulierte zum erfolgreichen Umbau.