Neuer Park im Lichtenwörther Ortszentrum

14.05.2017, 19:01 Uhr

Bestehende Durchgänge (Trampelpfade) und die vom Park getrennte Entsorgungsstelle für Glas, Metall, usw. werden im neuen Konzept berücksichtigt. Es wird einen zentralen Platz geben, an dem das Denkmal für Alt-Bürgermeister Alois Proksch platziert werden soll. Die Grünflächen werden großzügig und sehr abwechslungsreich gestaltet bzw. angelegt. Die Restfläche wird als Tulpenwiese ausgewiesen. Die Schaltschränke, Trafostationen und Wasserbehälter sind durch Kletterpflanzen verdeckt, für Servicearbeiten jedoch zugänglich. Die bereits bestehenden Denkmäler und Statuen werden in das Arrangement eingebaut und stellen kleinere Hotspots dar."Durch diese Verschönerung der Ortsbildes kommt es zu einer Erhöhung der Lebensqualität für unsere Bevölkerung und unsere Gästen – der neue Park wird sowohl zum kurzen Erholen als auch längeren Verweilen einladen", ist sich Bürgermeister Harald Richter sicher.Am Sonntag, 8. Oktober 2017 findet ein Festakt anlässlich „25 Jahre Markterhebung – Gemeinde Lichtenwörth“ sowie die Einweihung des Parks, der postum an Altbürgermeister Alois Proksch gewidmet wird, statt.