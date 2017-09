Neuer Spielplatz Am Kleinen Lazarett

29.09.2017, 13:29 Uhr

Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger bedankte sich bei allen Mitwirkenden und Helfern, wie etwa der Rudolf Scheicher Volksschule im Ungarviertel und der Stadtgartenverwaltung Wiener Neustadt für die hervorragende Zusammenarbeit und den gelungenen Aufbau des Spielplatzes.Ein weiterer großer Dank gilt dem Land Niederösterreich, das die Errichtungskosten des neuen Spielplatzes fördert.Mit einem großen Kletterturm, Rutschen, Sandkasten, Schaukel und vielem mehr gibt es nun in der Siedlung Am Kleinen Lazarett alles, was das Kinderherz höher schlagen lässt.