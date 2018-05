Opfer, Täter oder? "Hakenkreuz-Opfer" im Zweifel freigesprochen

04.05.2018, 16:43 Uhr

Wiener Neustadt. Am Landesgericht musste sich Ex-Bad-Fischauer wegen Verleumdung verantworten.

Der Mann (54) ist 2016 in die Schlagzeilen geraten. Als vermeintliches Opfer in einem Nachbarschaftsstreit in Bad Fischau-Brunn sollen ihm auf Schädel und Körper Hakenkreuze geritzt worden sein. Wie ein Gericht entschied, dürfte sich der Mann die Verletzungen selbst zugefügt haben.Was jetzt ein gerichtliches Nachspiel nach sich zog, musste doch der verdächtigte Nachbar für einen ähnlichen Vorfall (ebenfalls mit Messerverletzungen und einem "Überfall") im Herbst 2015 drei Monate in Untersuchungshaft, daher: ASehr kompliziert auch in dieser Verhandlung ( Vorsitzender Richter Philipp Ent ) war die Lösung der tatsächlichen Schuldfrage. Hat sich der Angeklagte selbst "überfallen" und hat er sich tatsächlich die Verletzungen selbst zugefügt? Wie oft kommt es vor, dass sich eine Person selbst das Hakenkreuz ritzt und Monate später einen ähnlichen Vorfall anzeigt? Psychiater und Arzt konnten nur Vermutungen anstellen, daher: "Freispruch im Zweifel".Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab - noch nicht rechtskräftig.