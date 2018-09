Pkw stürzte in Bach

07.09.2018, 12:34 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt. Fotos und Bericht von Patrick Buchegger.

Am Morgen des 5. Septembers wurden die Feuerwehren Bad Schönau und Krumbach zu einem Verkehrsunfall auf der B55 in Ödhöfen-Au (Marktgemeinde Krumbach) gerufen. Ein PKW war aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und ist über die Straßenböschung in den angrenzenden Bach gefahren. Dort kam das Fahrzeug seitlich zu liegen.Der Lenker, der beim Eintreffen der Feuerwehr Krumbach bereits vom Notarzt und dem Team des Roten Kreuz betreut wurde, war ansprechbar und konnte, nachdem die Türe und die Windschutzscheibe von den Einsatzkräften der Feuerwehr entfernt wurden, selbstständig das Fahrzeug verlassen. Er wurde danach ins Krankenhaus gebracht. Nach der Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei konnte das Fahrzeug von der örtlich zuständigen Feuerwehr Bad Schönau geborgen werden.