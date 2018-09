Red Bull Air Race: GRAND OPENING am 14. September auf dem Hauptplatz

09.09.2018, 11:34 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).



Auf dem Programm stehen dabei

Am 15. und 16. September findet am Wiener Neustädter Flugplatz West das Red Bull Air Race statt!Bereits am Freitag, dem 14. September, gibt's jedoch die Gelegenheit die 14 Piloten der Master Class hautnah und persönlich kennen zu lernen! Ab 18 Uhr findet auf dem Hauptplatz das "GRAND OPENING" bei freiem Eintritt statt!• DJ-Musik• Auftritte der Stadtmusikkapelle, von "Aerial Dance" und "Seven2Eight"• Musik von Nachwuchssängerin Larissa Höfler "LAREEZE PROJECT"• Offizielle Pilotenpräsentation mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Klaus Schneeberger und Air Race-Chef Erich Wolf• Autogramm- und Selfie-Möglichkeit mit den PilotenBild (Stadt Wiener Neustadt/Weller, v.l.n.r.): Petra Wurzer (Aerial Dance Wiener Neustadt), Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtmusikdirektor Raoul Herget