Rock im Kellerhaus

Es tuat ma lad - Premiere in Katzelsdorf



Am 02.Mai 2017 veröffentlicht die Wr. Neustädter Rockband RIBISLS ihre neue Single „Es tuat ma lad“. Wie der Titel schon andeutet, wagen sich die RIBISLS erstmals in ruhigere Gewässer, zumal die selbst ernannten Rockbeeren doch eher für härtere Klänge bekannt sind.

Sänger und Bandleader David Kaltenböck: „Für uns Männer ist es oft schwer unseren Frauen die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. In diesem Lied geht es um das bewusste Zuhören und die Verletzungen, welche in einer Partnerschaft entstehen können.“



Die Video-Vorpremiere mit anschließendem Konzert findet am 29.April im Kellerhaus Katzelsdorf statt.

Eintritt frei.