07.10.2017, 16:43 Uhr

Rotlich übersehen: Von Zug erfasst

WALDEGG. Das übersehene Rotlicht an einer Eisenbahnkreuzung wurde einer 47-Jährigen zum Verhängnis. Sie wurde beim Linksabbiegen in Richtung Ortsmitte von einem Güterzug erfasst.

Trotz Vollbremsung durch den Lokführer konnte ein Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindert werden. Der Pkw wurde an der linken Seite frontal von der Lokomotive erfasst und kam auf einer Böschung zum Stillstand.

Die 47-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Pkw gerettet und vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden gebracht.

