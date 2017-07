Schwerer Motorradunfall in Dreistetten

19.07.2017, 11:06 Uhr

Fotos: FF Dreistetten

DREISTETTEN. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es auf der L4069 (Fischauerstraße) zwischen einem PKW und einem Motorrad. Ein Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt lenkte seinen PKW kommend von Bad Fischau Richtung Dreistetten. Auf der Höhe Talbrücke kam der Pkw-Lenker in einer langgezogenen Kurve zu weit in den Gegenverkehrsbereich.Um einen Zusammenstoß zu verhindern, verriss der ihm entgegenkommende Motorradfahrer aus dem Bezirk Baden sein Bike, kam jedoch zu Sturz, und landete in einer angrenzenden Wiese. Der Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vom Notarzt stabilisiert werden.