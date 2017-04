27.04.2017, 14:54 Uhr

Schwerer Auffahrunfall: bei Absicherung der Unfallstelle krachte es im Nachfolgeverkehr

WIENER NEUSTADT. Ein Auffahrunfall in der Vorwoche weckte alte Erinnerungen bei der Feuerwehr Wiener Neustadt.Der Auslöser: Ein Unfall Bei der Autobahnauffahrt von der B17 aus Neunkirchen kommend. Die Feuerwehr rückte aus. Als die Mannschaft des Absicherungsfahrzeuges ausstieg, um die Absperrung aufzubauen, krachte es im nachfolgenden Verkehr. "Wir haben gerade die Absicherungsmaßnahmen durchgeführt, als wir das Krachen hörten", so der Einsatzleiter Martin Wagner.Die Fahrzeuge blockierten die gesamte Fahrbahn. Ein Feuerwehrmann kümmerte sich sofort um die Autolenker. Während die Insassen des Opel selbstständig aussteigen konnten, begann man beim Lenker des Audi mit der Erstversorgung.Danach wurde ein weiteres Fahrzeug angefordert. Insgesamt war man mit drei Fahrzeugen und elf Mann für eineinhalb Stunden im Einsatz."Solche Einsätze wecken leider Erinnerungen", so Branddirektor Josef Bugnar, Kommandant der FF Wr. Neustadt. Im Dezember 1998 ereignete sich ein schwerer Unfall, seit dem ist die Feuerwehr bei Absicherungsmaßnahmen auf Autobahnen und Bundesstraßen besonders sensibel. "Bei der Heimfahrt nach einem Einsatz auf der Autobahn, hatte das Kleinrüstfahrzeug eine Reifenpanne. Während die Mannschaft dieses Fahrzeuges und die, des zweiten am abgeschlossenen Einsatz beteiligten Fahrzeuges auf dem Pannenstreifen unter Bedachtnahme auf alle Absicherungsmaßnahmen den Reifen wechselte, kam ein nachfolgender PKW ins Schleudern und fuhr direkt in die auf dem Pannenstreifen arbeitende Personengruppe. Zwei Männer wurden leicht verletzt, der erst 16 Jahre alte Thomas Ungersböck erlitt jedoch tödliche Verletzungen," erinnert sich Bugnar.