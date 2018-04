Sta. Christiana Frohsdorf: neue Kinderkrippe ab Herbst

30.04.2018, 12:26 Uhr

Ab September neue Kinderkrippe für 1- bis 3-Jährige in Frohsdorf

Lanzenkirchen/Frohsdorf (Red). Mit September startet an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik eine neue Kinderkrippe für 1- bis 3-jährige Kinder. „Wir erweitern damit aufgrund der großen Nachfrage der Eltern unser Kindergartenangebot“, so Direktor Dr. Alexander Kucera. „Wir haben jetzt eine Vormittagsgruppe für Kinder ab 3 Jahren. Eine Nachmittagsgruppe gibt es auch schon seit fünf Jahren als Praxiskindergarten an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik.Eltern fragen immer nach Plätzen für Kinder unter drei Jahren. Ab Herbst bieten wir daher zusätzlich eine Praxis-Kinderkrippe an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik mit Platz für 12 Kinder an. Die Kinderkrippe hat Ihre Kernbetreuungszeit von 7:30-11:30. Eine längere Betreuung ist durch den Wechsel in die Nachmittagsgruppe bis 16:00 möglich. Wir werden die erst ab der Mittagszeit genutzten Räumlichkeiten des Horts zur Krippe machen. Es sind nur geringe Adaptierungen notwendig, denn wir sind ja ohnehin schon bestens ausgestattet,“ so Kucera.Voranmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Weitere Auskünfte bei der Leiterin der Kleinkindgruppe, Mag. Sandra Luhn unter 02627 452 35 16 oder unter sandra.luhn@stachristiana.at