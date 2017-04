Süßes Angebot zum Saisonstart im Akademiebad

21.04.2017, 12:21 Uhr

Am 29. April sperrt Wiener Neustädter Akademiebad auf - mit einem besonderen Eröffnungsangebot.

WIENER NEUSTADT. Gestern fiel noch Schnee, trotzdem startet am 29. April die Badesaison - auch im Akademiebad. Doch diesen versüßt die Stadt den Besuchern an diesem Tag. Wer am Eröffnungstag eine Saisonkarte erwirbt, darf sich über gratis Kaffee und ein Stück Kuchen freuen.Darüber hinaus findet unter allen Saisonkarten-Käufern eine Verlosung statt. Der Gewinner bekommt den Kaufpreis seiner Saisonkarte rückerstattet und darf die ganze Saison über bei Besuch des Akademiebads gratis in der Parkgarage Ungargasse parken.„Das Akademiebad ist das letzte Freibad der Stadt, umso wichtiger ist es, dass sich die Besucherinnen und Besucher hier auch wohlfühlen. Das wollen wir nicht nur durch die ohnehin selbstverständlichen Kriterien wie Sauberkeit, gute Wasserbeschaffenheit und einem Angebot an verschiedenen Becken gewährleisten, sondern auch mit einem entsprechenden Eröffnungsangebot. Auch wenn das Wetter derzeit noch nicht mitspielt, so freue ich mich dennoch auf einen sonnigen Sommer und viele Gäste im Akademiebad“, so der zuständige Stadtrat Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz.

Sollte das Wetter zum Saisonstart noch nicht passen, ist auch für eine Alternative gesorgt: Wer am 29. April eine Saisonkarte für das Akademiebad erwirbt, kann im Falle von Schlechtwetter bis einschließlich 7. Mai gratis in die Aqua Nova ausweichen.Zum AkademiebadAusstattung: Das Freibad im Wiener Neustädter Akademiepark ist mit einem Sportbecken (16x50), einem Nichtschwimmerbecken (10x16) sowie einem Kinderplanschbecken ausgestattet. Ebenfalls vorhanden sind ein Tischfußballtisch, Gastronomie, Tischtennis sowie ein Eltern-Kind-Bereich mit einem Spielplatz.Öffnungszeiten: ab dem 29. April täglich von 9 bis 19 UhrPreise: Tageskarte für Erwachsene 5,- Euro, ab 12 Uhr 4,- Euro, ab 16.30 Uhr 2,- Euro; Tageskarte für Kinder 1,- Euro, gratis für Kinder von 0 bis 6 Jahren; Morgenschwimmen von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.30 bis 8 Uhr zum Preis von 2,- EuroAktion „Parken und Baden“: Auch in der neuen Saison gibt es wieder eine Kooperation mit dem unmittelbar neben dem Bad liegenden Parkhaus Ungargasse. Gäste des Akademiebades erhalten an der Badkasse ein Ausfahrtsticket für die Garage um lediglich 2,- Euro, womit sie um diesen Betrag bis zu einem gesamten Tag parken können.Gastronomie: Die Badkantine wird ab dieser Saison wie in der Aqua Nova vom Heurigenrestaurant Wittmann in Neudörfl betrieben.