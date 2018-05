Symposium 10 Jahre "Come On"

05.05.2018, 12:48 Uhr

Das Symposium „selbstbestimmt“ fand am 26. April im Stadttheater Wr. Neustadt statt. Das Plenum wie die Workshops waren sehr gut besucht, auch der Filmabend mit von Come On! geförderten Kurzfilmen zum Ausklang des Tages bot noch reichlich Anlass zu Gesprächen und Diskussionen. Frau Landesrätin Mag. Christiane Teschl-Hofmeister, die für die erkrankte Landeshauptfrau Mikl-Leitner eingesprungen war, betonte nachdrücklich die Bedeutung der Jugendkultur für das Land Niederösterreich.Eine Spezialausgabe der Kulturzeitschrift kunstSTOFF der NÖ Kulturvernetzung zu 10 Jahre Come On! erschien rechtzeitig zum Symposium und vermittelt ebenfalls einen Eindruck von der Vielfalt der Szene.Die handelnden Personen auf den Fotos finden Sie am Ende des Mails.Credit Fotos PFJ: NLK Pfeiffer / Credit Fotos CSC: Silvia Fembek | Amt der NÖ Landesregierung