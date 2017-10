15.10.2017, 23:39 Uhr

nicht nur im Kriminalroman sondern auch in Heiterem! Das Enträtseln dieser Symbiose erfahren Sie am 19. 10. 2017 am Tatort Stiergraben 1 selbst, Beginn der Fahndung ist um 19.00 Uhr! Hinterlassen Sie zahlreich Fingerabdrücke und Fußspuren in der Stadtbücherei Neunkirchen und helfen Sie mit, die Täter hinter Gitter zu bringen, und sie mit Heiterem aufzumuntern!