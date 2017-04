Tosender Applaus für "TWO VIOLINS mit BACH in JAZZ" in der Wiener Neustädter Flugfeldkirche der Pfarre St. Anton!

23.04.2017, 09:35 Uhr

Wiener Neustadt : Flugfeldpfarre St.Anton | Nach internationalen Konzertauftritten rund um den Erdenball u.a. in Tokio, im Weißen Haus in Washington usw. gastierte das Emsemble "Two Violins" mit ihrem Programm "Bach in Jazz" in der Wiener Neustädter Flugfeldkirche St. Anton!Zuvor zelebrierte Pfarrer Viktor Kurmanowytsch den Samstag- Vorabendgottesdienst, der vom Flugfelder Kirchenchor unter der Leitung von Andrea Schneider zur Eröffnung mit "Gott hat mir längst einen Engel gesandt", einem "Halleluja GL 744", zur Gabenbereitung mit "Hali Mary: Gentle Woman", während der Kommunion mit "Modimo reboka wena" und zum Auszug mit "Lord, You are my Shelter" begleitet wurde.

Im unmittelbaren Anschluss an den Gottesdienst begann dann der einzigartige und auch außergewöhnliche Konzertabend am Flugfeld mit dem Ensemble "Two Violins mit Bach in Jazz"! Die Interpreten: Balazs Balogh am Schlagzeug, Wolfram Derschmidt am Kontrabass, Natalia Lebedeva am E-Piano und mit den beiden Violinen: Marco Misciagna und dem erst "15-jährige" Illia Bondarenko, begeisterten die zahlreichen Besucher mit ihrem kurzweiligen, aber permanent fesselndem Programm, wofür sie vom Konzertpublikum immer wieder scheinbar nicht enden wollenden Applaus ernteten.Am Programm standen Kompositionen von Johann Sebastian Bach Suite Nr. 3 D-Dur - Air Doppelkonzert für zwei Violinen d-Moll, BWV 1043 Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zähren Willen! Präludium und Fuge a-Moll Siciliano Partita für Violine solo Nr.2 d-Moll, BWV 1004 - Chaconne Orchestersuite Nr.2 h-Moll - Menuett und Badinerie Choralpräludium f-Moll George Shearing Get Off My Bach Arrangements von Natalia Lebedeva.Nach einer außergewöhnlichen persönlichen und besonderes emotional vorgtragenen Zugabe für Pfarrer Viktor Kurmanowytsch mit dem "Two Violins - Duett" riss es die Zuhörer förmich von ihren Bänken und Stühlen!Den Abschluss fanden Dankadressen, verbunden mit Gastgeschenken an die künstlerische Leitung von Katrya Kot, die kaufmännische Leitung von Natalia Lebedeva, sowie an das gesamte Ensemble durch die den Bürgermeister vertretende GR Gerlinde Buchinger statt.Unter den zahlreichen Gästen befand sich auch der Generlavikar der der Griechisch - Katholischen Gemeinde in Österreich, Juri Kolasa, sowie Anton Urban, als Vertreter der Wiener Neustädter Sparkasse einem Sponsor der Pfarre am Flugfeld.Anschließend wurde noch zur persönlichen Begegnung mit den Künstlern in die Räumlichkeiten des Pfarrehimes eingeladen.Mit auf den Heimweg begleiteten die Konzertgruppe "Two Violins" alle guten Wünsche für das am nächsten Tag stattfindende Konzert im Wiener Musikverein, sowie eine gesunde Rückkehr in die Ukraine mit weitern unvergesslichen Erlebnissen, gerade auch an den Konzertabend in der Wiener Neustädter Pfarr-Kirche St. Anton am Flugfeld.Pfarrer Viktor Kurmanowytsch gilt unser aller Dank für die aufgrund seiner ukrainischen Wurzeln damit musikalischen Verbindung zu Two Violins, die er uns für einen unvergesslichen Konzertabend nach Wiener Neustadt gebracht hat!Hans MachowetzPfarrgemeinderatAm Bild im Altarraumvordere Reihe v.l.n.r.:GR Erika Buchinger, Natalia Lebedeva, Illia Bondarenko, Marco Misciahna, Wolfram Derschmidt, Balazs Balogh, GR Gerlinde Buchinger,hintere Reihe v.l.n.r.:Pfarrer Viktor Kurmanowytsch, Katrya Kot, Hans Machowetz, sowie 2 weitere Begleitpersonen des Konzertensembles