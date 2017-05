Über 50 Wegweisungen in 10 Tagen

14.05.2017, 00:00 Uhr

Schutzzonen am Bahnhof und im Stadtpark

WIENER NEUSTADT. Seit 14 Tagen sind die Schutzzonen am Bahnhof und im Stadtpark in Kraft. Und die Bilanz hat sich sehen lassen. "Wir haben bereist mehr als 50 Betretungsverbote verhängt", weiß Stadtpolizeikommandant Manfred Fries.Wer weggewiesen wird, darf das Areal 30 Tage lang nicht betreten. Wer sich nicht an das Verbot hält, begeht eine Verwaltungsübertretung und kann mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro belangt werden. In der ersten Woche wurden deshalb gleich sechs "Unbelehrbare" zur Kasse gebeten.Noch mehr als zuvor ist die Polizei in Uniform und Zivil in den beiden Schutzzonen unterwegs. Die verstärkte Präsenz kommt gut an. Fries: "Die Rückmeldungen über die Schutzzonen sind durchwegs positiv. Selbst die Bahnhofssecurity goutiert die Schutzzonen."Die Erfahrung zeigt: Gerade in den ersten Wochen werden vermehrt Betretungsverbote ausgesprochen. Gegen Ende gehen sie erfahrungsgemäß gegen null.Noch bis Ende Oktober bleiben Bahnhof und Stadtpark Schutzzonen und stehen unter besonderer intensiver Beobachtung. "Natürlich ist uns klar, dass sich die Weggewiesenen andere Plätze für ihre Geschäfte suchen, aber auch das haben wir im Auge", versichert Fries.