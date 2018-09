Unfall in Lichtenegg

07.09.2018, 12:51 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt. Bericht und Fotos von FF Lichtenegg.

Am Montagabend, den 03.09.18, um ca. 22:13 Uhr, wurden die Kameraden der FF Lichteneff mittels Sirene und Blaulicht SMS von der zuständigen Bezirksalarmzentrale (BAZ) Wr. Neustadt zu einem technischen Einsatz der Alarmstufe T1 mit dem Meldebild ,,Fahrzeugbergung“ gerufen.Innerhalb weniger Minuten rückte die FF Lichtenegg vollbesetzt (16 Mann) mit Tank- und Rüstfahrzeug Richtung Einsatzort aus. Dort angekommen bot sich folgende Lage: Ein PKW kam aufgrund eines Ausweichmanövers von der Fahrbahn ab, rutschte über die steile Böschung und blieb dann auf abschüssigem Gelände an mehreren Bäumen hängen. Verletzt wurde zum Glück niemand – es entstand nur Blechschaden.

Unsere Kameraden sicherten die Unfallstelle ab und beleuchteten sie. In weiterer Folge konnte das Unfallfahrzeug durch den Einsatz unserer leistungsstarken Seilwinde des TLFA 4000 schnell und sicher geborgen werden. Das beschädigte Kfz wurde an einem gesicherten Ort abgestellt und nach rund einer Stunde konnte die FF Lichtenegg wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen. Ein großes Dankeschön an alle Helfer.