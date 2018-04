Vampire bissen zu - rette sich, wer kann!

25.04.2018, 20:49 Uhr

Der Chor der VS Walpersbach wirkt heuer erstmals mit und steht unter der Leitung von FL Katharina Rosenberger.Das 30 köpfige Gitarrenensemble der beiden Musikschulen, unter Leitung von FL Andrea Preiss und FL Richard Haas brachten 3 zeitgenössische Stücke - ein wenig schräg, - passend zur Athmosphäre in der Gespenstervilla. FL Karl Preiss unterstützt die Musiker, Dir. Josef Vocitko sorgte für die gute Tontechnik.Ehrengäste konnten begrüße werden: in Bad Erlach Vizebürgermeister Alois Hahn und der Schwarzauer Bürgermeister Günter Wolf, in Lanzenkirchen Bürgermeister Bernhard Karntaler, Katzelsdorfs Bürgermeister Michael Nistl, Schulausschussobfrau Annemarie Rahl und die Obfrau des Fördervereins der MS Katzelsdorf Ramona Veidinger.

Das Theaterstück im Original schrieb Norbert Holoubek und wurde von Andrea Schottleitner auf die Kinder angepasst. Sie zeichnet auch für die Choreographien und die Einstudierung verantwortlich. 90 Kinder im Alter von 3,5 bis 13 Jahren spukten durch die Villa Nebelstein, als Geister, Fledermäuse, Vampire, Ratten und Menschen, die dann wohl schlussendlich alle gebissen wurden.......Rund 500 Besucher waren von dem Tanzmärchen begeistert und stolz auf die jungen Sängerinnen, SchauspielerInnen und Tänzerinnen, sowie die exzellenten MusikerInnen.....Bilder von Julia Payrits, HC Pilles und Robert warter.