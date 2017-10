Vermisst: Wo ist Lukas?

06.10.2017, 13:20 Uhr

19-jähriger aus Aspang wird seit Dienstag Abend vermisst! Familie und Polizei bitten um Hinweise!

"Er ist einfach verschwunden."

WIENER NEUSTADT. Dienstag Abend war Lukas Fuchs noch mit Schulfreunden in Wiener Neustadt unterwegs. "Mama, ich komme später, warte nicht auf mich", meldete sich der 19-Jährige. Seit dem gibt es kein Lebenszeichen vom jungen Aspangers.Sein Handy ist abgedreht, aber Reisepass, Kleidung, Laptop oder Handyladegerät liegen noch in seinem Zimmer. "Er ist einfach verschwunden. Das ist eigentlich gar nicht seine Art. Er ist eiegntlich sehr zuverlässig. Spielt in zwei Bands, in der Musikkapelle und in der Kirche die Orgel", versteht seine Tante Doris Nwanoro-Horak die Welt nicht mehr.

Angehörige sind verzweifelt

Nicht mal Geld fehlt. Seit drei Monaten hat er keinen Cent behoben.Unterwegs war Lukas mit den dunkelgrauen Polo seiner Oma. Eigentlich hätte er mit Oktober auf der Universität Informatik studieren sollen. "Die Aufnahmeprüfung hat er geschafft, aber wie wir jetzt wissen, hat er die Anmeldung nie abgeschickt", wundert sich seine Tante.Neben der Polizei sucht auch die Familie nach dem 19-Jährigen. "Wir haben bereits überall gesucht. Im Wald etc., aber bis jetzt erfolglos. Auch das Auto ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich werde mich mit meinen Hunden nun wieder auf die Suche nach Lukas machen", versichert die verzweifelte Tante."Lukas, bitte melde dich! Wir machen uns große Sorgen!", plädieren Lukas Angehörige.Zur SacheLukas war mit einem VW Polo 2009, dunkelgrau, Kennzeichen NK-51 TW unterwegs. Wer hat ihn oder das Auto gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte unter der Nummer 0664 9140161 oder bei jeder PolizeidienststelleLukas, bitte melde dich! Wir machen uns große Sorgen!