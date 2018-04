22.04.2018, 20:51 Uhr

In Krumbach wurden langjährige Mitglieder geehrt

Am 09.04.2018 war die Tischlerei Geyer GmbH Veranstalter des Viertelstreffen der Tischler aus dem Industrieviertel. Neben einen Blick in die Werkstatt wurden auch Neuerungen der Gesetze sowie wichtige Tischler-Themen durch die Vertreter der Landesinnung präsentiert und diskutiert. Im Zuge dessen wurden auch Ehrungen langjähriger Mitglieder durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Tischlerei Geyer GmbH die Ehrenurkunde in Anerkennung der 40-jährigen selbstständigen Ausübung des Tischlerhandwerks durch die Landesinnung der Tischler und Holzgestalter für Niederösterreich übergeben.