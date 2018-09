Was bedeutet Heimat?

09.09.2018, 23:59 Uhr

Unsere Heimat sind die Berge,

Täler und traumhafte Landschaften. Nicht nur die Bundeshauptstädte wie Wien, Salzburg oder Graz die meist besucht werden sondern auch die Schönheit unserer Landschaft sollten wir nicht vergessen.Die Bergwelten versorgen uns mit dem besten Trinkwasser die kein anderes Land hat wie Österreich und daher wundert mich, die vielen Debatten um unser Wertvolles Gut. Nicht die EU sollte über unser Wasser bestimmen, sondern das Volk jenes Landes um es auch geht.Privat oder nicht Privat, irgendwo sollte man auf Privatisierungen verzichten und genau bei unseren Trinkwasser sollten wir Grenzen ziehen, wenn wir dies schon nicht in der EU schaffen. Unser Österreich steht für Heimatgefühl und so sollte es auch sein, aber das sollten wir auch unseren Bewohnern näher bringen.Wir vergessen immer wieder, das unser Land, ein schönes Land ist und dann treten es manche mit den Füßen und hinterlassen auf den Strecken der schönsten Wanderrouten immer ihren Schmutz.Die Berge bedeuten Ruhe, Entspannung und die frische Luft und wenn wir dieses länger haben wollen, dann sollten wir damit beginnen die Augen zu öffnen und auf unsere Umwelt achten. Wir können nicht über unsere Meere raunzen wenn der Schmutz auch auf unseren Bergen liegt. Plastik oder nicht, Wanderer tragen so viel auf den Berg, aber schaffen es nicht, die leere Verpackung runterzutragen, Hauptsache viele beschweren sich über das fehlende WLan oder Internet auf den Schutzhütten. Vergesst nicht, die Berge sind Erholung und erholen kann man sich am besten ohne Smart Phone.