Werke für Loks und die V2

14.07.2017, 12:31 Uhr

Serbenhalle erbeutet

Immerhin galten die 1942 vom deutschen Konzern Henschel & Sohn gegründeten Raxwerke - bis 1930 Wiener Neustädter Lokomotivfabrik - als die wichtigste Schlepptender-Fabrik Deutschlands.Um die Lokomotivtender-Produktion zu steigern, wurde das Werk stark erweitert. Dabei griff man auch auf eine 1942 in Kraljevo (Serbien) erbeutete, 300 Meter lange und 70 Meter breite Montagehalle für Waggons zurück. Diese wurde demontiert und in Wiener Neustadt wieder aufgebaut – daher stammt der Name „Serbenhalle“. Sie wurde mit über 400 Güterwaggons nach Wiener Neustadt gebracht und auf dem Werksgelände wieder aufgestellt.Anfangs produzierte die neue Gesellschaft Rohre für Panzer- und Flakgeschütze, später dann auch die A4-Rakete, auch bekannt als „V2“. Zur Fertigung der V2-Rakete griff man auch auf KZ-Insassen als Arbeitskräfte zurück. Am 20. Juni 1943 traf der erste Transport von 500 Häftlingen aus dem KZ Mauthausen ein. Die Häftlinge wurden direkt in der Serbenhalle untergebracht. Offiziell wurde das KZ-Außenlager als „SS-Arbeitslager Wiener Neustadt“ bezeichnet.

Bombadiert

Nach Bombardierungen im August und Oktober 1943 wurde die V2-Produktion geschlossen und die KZ-Häftlinge abtransportiert. Was blieb, war die Herstellung von Leichtern für deutsche Kriegsmarine und der Lokomotivtender-Bau. Die Raxwerke wurden 1945 durch Bombenangriffe großteils zerstört, nur die Serbenhalle blieb bestehen.Nach dem Krieg wurden die Raxwerke von den Sowjets eingegliedert und die Produktion von Schienenfahrzeugen wurde wieder aufgenommen. Nach dem Österreichischen Staatsvertrag lief der Betrieb bis 1958 selbständig weiter und wurde dann der Simmering-Graz-Pauker AG (SGP) angeschlossen. 1966 wurde das Werk endgültig geschlossen.