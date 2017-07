Winnetou nimmt auf Pferd Platz

27.07.2017, 00:00 Uhr

Auf der wettersicheren Naturbühne in Winzendorf wird seit dieser Woche geprobt.

WINZENDORF. Neues Festspiel-Jahr, neue Attraktion: Waren es in den Vorjahren der 10 m hohe Wasserfall oder ein brennender, qualmender und Feuer spukender Berg dampft heuer eine Lokomotive über die Bühne im Steinbruch Winzendorf.Welche waghalsigen Stunts und Spezialeffekten noch warten? Antworten auf diese Frage werden von 4. August bis 20. August bei den Festspiele Winzendorf geliefert. Auf dem Programm steht Karl Mays Klassiker “Winnetou I”.Geprobt wird auf der wetterfesten Bühne schon : Die Texte sitzen, aber am Zusammenspiel, am Timing sowie am richtigen Einsatz der Requisiten wird noch gefeilt. Und so viel sei verraten: schon jetzt versprechen die Kampfszenen wieder actionsreich und unterhaltsam zu werden.Während wieder Sascha Hödl als Winnetou durch die Prärie reitet, hat er dieses Jahr mit Manfred Lorenz einen neuen Old Shatterhand an seiner Seite. Lorenz gab im Vorjahr noch den Bösen Frederic Santer. Diesen übernimmt dieses Jahr Hausherr, Reggiseur und Intendant Martin Exel höchstpersönlich. Nicht mehr wegzudenken Bernard Mrak als Sam Hawkins, auch sonst stehen weitere bekannte Gesichter – ebenso wie neue Protagonisten – auf der Bühne.

Karten:

Zur SacheWinnetou I von 4. bis 20. August, Fr 18.30 Uhr, Sa und So 14.00 und 18.30 Uhr.Karl May Festspiele Winzendorf, Tel.: 02638 – 203 03, info@festspiele-winzendorf.at, www.festspiele-winzendorf.at