Einladung zum 25. Flugfelder Gassenkirtag

07.09.2018, 10:18 Uhr

Wiener Neustadt : Ödi's Würstl Hütt'n |

Wiener Neustadt. Am Samstag, 8.September 2018 am Flugfeldgürtel!

Seit 25 Jahren bereits lädt die Wiener Neustädter ÖVP-Ortsgruppe Flugfeld, Badener- und Heideansiedlung alljährlich zum traditionellen Flugfelder Gassenkirtag ein, so auch am kommenden Samstag, den 8. September beginnend um 14 Uhr bei Ödis Würstl Hütt'n am Flugfeldgürtel. Für Speis und Trank ist ab 14 Uhr und für Musik und Tobola ab 17 Uhr reichlich gesorgt!Die Veranstalter freuen sich alle Jahre, diesmal schon seit einem "Viertel Jahrhundert" wieder auf zahlreichen Besuch zum nachbarschaftlichen Austausch und zur freundlichen Begegnung im Wiener Neustädter Flugfeldviertel und wünschen dafür schon jetzt gute Unterhaltung!Hans Machowetz