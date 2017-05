Erfolgreicher FPÖ-Stammtisch im Piestingtal - NAbg. Christian Lausch auf Besuch in Miesenbach!

05.05.2017, 12:00 Uhr

Bezirksstammtisch in Miesenbach zum Thema Sicherheit!

Ein sehr interessanter und informativer Bericht des FPÖ-Abgeordneten Christian Lausch. Die Politik von SPÖVP ist gescheitert. Höchste Zeit für einen Richtungswechsel.

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 1.980 Polizeibeamte im Dienst verletzt, 206 erlitten dabei schwere Verletzungen. 975 Polizisten wurden durch Fremdeinwirkung verletzt! 1.983 Beamte verletzten sich 2015 im Polizeieinsatz (229 davon waren schwere Verletzungen). Durch tätliche Angriffe wurden 992 Polizisten im Dienst verletzt. Im Jahr 2017 wurden schließlich 2.177 Polizisten im Dienst verwundet. Davon erlitten 259 Beamte schwere Verletzungen. 1.039 Polizisten davon durch Fremdeinwirkung.Diese erschütternden Zahlen gehen auf die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch VP-Innenminister Wolfgang Sobotka zurück, die die FPÖ unlängst an ihn gerichtet hatte.

Aber auch der ausführliche Bericht des NAbg. Lausch über die Situation in den österreichischen Gefängnissen hat bei den zahlreichen Stammtischbesuchern im Börsenhof Hornung in Miesenbach für Aufsehen und Besorgnis gesorgt!wusste der Justizwachebeamte Christian Lausch in seinem fast zweistündigen Vortrag zu berichten.Als Justizwachebeamter kennt er nur all zugut die Gefahren für seine Kolleginnen und Kollegen und die Zustände in den österreichischen Haftanstalten.Christian Lausch ist bereits seit 1989 Justizwachebeamter in der Justizanstalt Josefstadt in Wien. 2004 wurde er zum Vorsitzenden der Wählergruppe AUF -Josefstadt gewählt. Seit 2005 ist er zudem Vorsitzender des Dienststellenausschusses in der JA Wien-Josefstadt.