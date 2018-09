Gassltreff in Föhrenau

09.09.2018, 09:41 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt (Red.).

Am 7. September fand das „Gassltreff“ bei der 2. Quergasse in Föhrenau, bei der Einfahrt zu in Bau befindlichen Siedlung, statt.Jung und Alt waren gekommen, um sich bei herrlichem Wetter gemeinsam oder auch mit dem Bürgermeister Bernhard Karnthaler und Föhrenau-Gemeinderat David Diabl auszutauschen. Bei kühlen Getränken und kleinen Snacks unterhielt man sich bester Stimmung bis in die Abendstunden.Wir bedanken uns bei allen Anwesenden für die anregenden Gespräche, Ideen und weiteren Anliegen, die uns mitgeteilt wurden, denn wie schon erwähnt: durchs Reden kommen die Leute z'samm.