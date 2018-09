Großer Wurf: FP-Schnedlitz setzt Sanierungsmillionen frei

18.09.2018, 17:34 Uhr

Wiener Neustadt. Wohnungsstadtrat ist mit überzeugendem Budget- und Wohnungssanierungskonzept bei Banken auf Spendierfreudigkeit gestoßen.

Wohnen ist in Wiener Neustadt gerade ein großes Thema. Die Genossenschaftswohnbauten schießen wie Schwammerl aus dem Boden. Für leistbares Wohnen wird gerade seitens der Stadt viel Geld ausgegeben, um einige der schwer in Mitleidenschaft gezogenen Gemeindebauten zu sanieren.Bürgermeister-Stv. Michael Schnedlitz, der auch das Wohnressort übernommen hat, kann jetzt einen großen Erfolg vermelden: Ihm und seinem Team ist es gelungen, die Sanierung der stadteigenen Bauten auf längere Sicht zu sichern. Durch eine gelungene Umschichtung der Finanzen und dank eines klaren Konzepts, das ein Banken-Quartett (u.a. Hypo, Raiffeisen) überzeugte, können über fünf Millionen Euro kurzfristig in die Sanierung der rund 2.000 Wohnungen und in den nächsten fünf Jahren gar zehn Milillionen Euro investiert werden.Bei der 90-Jahr-Feier des Pernerstorferhofes konnte er den Bewohnern schon versichern: "Die Sanierung der Türen hat bereits begonnen, als nächstes folgen die Gänge."