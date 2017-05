Neuer Parkplatz in der Bahngasse: 56 zusätzliche gebührenpflichtige Parkplätze

05.05.2017, 10:54 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).

Die Familie Reiterer hat das Grundstück in der Bahngasse gegenüber den Kasematten gekauft. Die Stadt Wiener Neustadt darf dieses bis zum Ende der Landesausstellung als Parkplatz nutzen. Dieser wird in der zweiten Jahreshälfte 2017 hergestellt. Ab dann stehen 56 zusätzliche gebührenpflichtige Parkplätze zur Verfügung.„Nach dem Leiner-Parkdeck ist damit ein weiterer wesentlicher Schritt zur Etablierung zusätzlicher Parkplätze gesetzt. Gerade für die Landesausstellung benötigen wir Parkplätze in unmittelbarer Nähe zu den Kasematten und es freut uns ganz besonders, dass Grundstückseigentümer hier bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Dieser Parkplatz ist ein Mosaikstein im gesamten Park- und Verkehrskonzept für die Landesausstellung 2019“, freuen sich Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger und Stadtrat DI Franz Dinhobl.