Ökonomierat Josef Fuchs, Obmann der Bezirksbauernkammer Wiener Neustadt, feierte seinen 60. Geburtstag

31.12.2017, 14:15 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt (Red.).

Am 26. Dezember feierte Ökonomierat Josef Fuchs, Obmann der Bezirksbauernkammer Wiener Neustadt, seinen 60. Geburtstag. Bürgermeister Bernhard Karnthaler und VP-Obmann Markus Kitzmüller-Schütz überraschten den Jubilar am 31. Dezember mit einem Geschenkskorb und persönliche Glückwünsche seitens der Marktgemeinde und der Volkspartei Laneznkirchen. „Wir bedanken uns bei seiner Arbeit als Bauernvertreter und als passionierten Landwirt. Josef Fuchs ist –das kann man so sagen- ein Lanzenkirchner Original“, betonten Bürgermeister Bernhard Karnthaler und VP-Obmann Markus Kitzmüller-Schütz.