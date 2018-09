"Sie lassen Innenstadt verbluten" - Merkurcity-Management weist Vorwürfe von Klaus Schneeberger klar von sich

12.09.2018, 15:27 Uhr

Wiener Neustadt. Das Rutter Center Management kontert auf die Verbal-Attacken von Neustadts Bürgermeister.

Jetzt wird die Causa "Müller in der Wiener Straße" zur Wirtschafts-Schlammschlacht. Nachdem die Drogeriekette sich entschlossen hat, die Innenstadt zu verlassen, um ihre neue Filiale in der Merkurcity/Stadionstraße zu stärken, wurde viel diskutiert und verhandelt ohne jedoch das gewünschte Ziel - Verbleib von Müller in der Wiener Straße - zu erreichen. Laut Bürgermeister Klaus Schneeberger wurden die Komponenten Miethöhe und Ausfallsentschädigung wegen des FuZo-Umbaus zur Zufriedenheit aller behandelt, nur die Merkurcity, sprich der Investor der Merkurcity, lässt sich auf diesen Handel nicht ein. Und Bürgermeister Schneeberger ging heute sogar soweit und sprach davon, "dass ein milliardenschwerer deutscher Investmentfonds die Innenstadt ausbluten lässt". Als Beweis will er in den , so Schneeberger, "Knebelvertrag" zwischen Merkurcity und Müller Einsicht gehabt haben, der einen lange gehegten Verdacht bestätige. Im Pressetext: "Um in der Merkur City einen günstigeren Mietpreis zu erhalten, musste sich Müller dazu verpflichten, bis Jahresende 2018 die Filiale in der Wiener Neustädter Innenstadt zu schließen."

Center Manager kontert:

Zum "Knebelvertrag"

Nachgefragt bei Christian Harisch vom Merkurcity-Verantwortlichen, Rutter Center Management. Derartige Geschäftswechsel passieren ständig. Die Stadt hat einen Ausbau des Fischaparks zugestimmt, der ungleich größer ist, als die Merkurcity. Wir haben 600.000 Quadratmeter Nuttzfläche, da wechseln ebenso die Mieter. Während in der Politik alle vier Jahre gewählt wird, wird bei uns jeden Tag gewählt. Willkommen in der Wirtschaft." Harisch meint auch, dass die Stadt sich schon viel früher, noch vor dem Wiener-Straßen-Umbau, um die Mieter kümmern hätte sollen."Das ist Blödsinn", so Harisch, "Müller und wir sind ja beides Großkonzerne, die wissen, wie Verträge funktionieren. Er habe den Vertrag jetzt nicht vor sich, jedoch wird es sich um eine sogenannte "Radiusklausel" handeln." (Erklärung: In einem gewissen Umkreis zum Geschäft, darf kein gleiches zweites Geschäft betrieben werden). Dies sei legitim.Momentan sind die Fronten verhärtet, aber das Rutter Center Management bietet an, eine gemeinsame Lösung für ein Innenstadtkonzept - auch finanziell - zu suchen.