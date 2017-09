Spatenstich für Senioren aktiv Wohnungen im Zentrum von Bad Erlach

27.09.2017, 13:49 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt (Red.).

Ein weiterer Meilenstein für ein lebenswertes Bad Erlach: 28 Senioren Aktiv Wohnungen werden derzeit im Zentrum errichtet! Damit war es an der Zeit für Bürgermeister Hans Rädler den Baubeginn mit Ehrengästen und einem symbolischen Spatenstich zu feiern.„Eigentlich gebührt ihm der niederösterreichische Nobelpreis für seine Idee, älteren Menschen ein Umfeld zu schaffen, in dem sie aktiv und geistig mobil ihren Lebensabend verbringen können!“ so stellte Bürgermeister Hans Rädler.

Baumeisterin Hermine Besta stellte heraus, dass bei der Planung und Konzeption sehr genau darauf geachtet wurde, das Gebäude an die Bedürfnisse der Bewohner anzupassen. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen jeweils über einen Gartenanteil, im ersten Stock gibt es für jedes Apartment einen Balkon.Aura-Geschäftsführer Anton Bosch, Bürgermeister a.D. von Leobersdorf, stellte heraus, dass er das Wort „Betreuung“ am liebsten gar nicht in den Mund nehmen würde. „Alte Menschen sind wichtiger Teil der Dorf-Familie und wir schaffen die Rahmenbedingungen mit vielen Angeboten für einen aktiven Lebensabend!“, so Anton Bosch in seiner Festansprache. Bürgermeister Rädler hob die besondere soziale Verantwortung gegenüber älteren Menschen hervor: „Ebenso wichtig wie die Fürsorge für den Nachwuchs durch Kindergartenplätze und Betreuung nach der Schule sind unsere Anstrengungen unseren Senioren einen würdevollen Lebensabend in ihrer Heimat zu ermöglichen!“Auch Magister Gerhard Karner, 2. Präsident des Niederösterreichischen Landtages, zeigte sich erfreut über den Glücksfall, dass die Senior Aktiv Wohnungen im Zentrum vom Bad Erlach errichtet werden können. Das Land Niederösterreich fördere solche Vorhaben, in der Absicht, auch Menschen im Alter mit niedrigeren Einkommen zu unterstützen.Die Segnung des Bauvorhabens wurde anschließend durch Pfarrer Mag. Gerhard Eichinger, durchgeführt, dem Bürgermeister Hans Rädler assistierte.