Sprechstunden des Landtagsabgeordneten Klubobmann Reinhard Hundsmüller im Bezirk Wiener Neustadt

22.04.2018, 12:51 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt (Red.).-

Die SPÖ im Bezirk Wiener Neustadt will nicht nur eine Politik der „offenen Ohren“, sondern auch eine Politik der „offenen Türen“, erklärt der Landtagsabgeordnete Klubobmann Reinhard Hundsmüller im Bezirk Wiener Neustadt : „Besonders Probleme rund ums Wohnen, die Versorgung der Familie oder Jobverlust werden oft an mich herangetragen. Kein Anliegen ist zu klein oder zu unbedeutend, wir versuchen, nach Möglichkeit, alle zu unterstützen.“ Umso erfreulicher sei es, dass die Sprechstunden gemeinsam mit den SPÖ-BürgermeisterInnen im Bezirk Wiener Neustadt stattgefunden haben.Die SPÖ Wiener Neustadt möchte mit diesen Sprechstunden, die die Landtagsabgeordneten und in Folge die NationalrätInnen wahrnehmen werden, die BürgerInnen bei ihren Anliegen unterstützen, andererseits wollen sich die SPÖ-MandatarInnen auch „vorstellen“, „damit die Menschen uns persönlich kennen lernen können und wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie einen Notfall haben oder Hilfe brauchen“, erklärt Reinhard Hundsmüller.Seine Tour führte den Klubobmann der sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten in Niederösterreich Reinhard Hundsmüller im Bezirk Wiener Neustadt nach Schwarzenbach, wo auch viele BürgerInnen dieses Angebot angenommen haben. Großer Andrang herrschte auch am 12.4. in Felixdorf.Weitere Stationen waren Lichtenwörth und Theresienfeld.