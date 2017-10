Stopp der Abwanderung!

04.10.2017, 07:00 Uhr

Bezirke Wiener Neustadt, Neunkirchen. Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger kandidiert im Regionalwahlkreis NÖ Süd für die Nationalratswahl.

Die Landwirtschaft hat einen sehr hohen Stellenwert. Wenn die Bewirtschaftung schwindet, dann haben wir ein ernstes Problem. Die kleinen Betriebe, die mit viel harter Arbeit wirtschaften, sind unersätzlich. Aber: Diese Betriebe brauchen Perspektiven und Alternativen. Weg von der reinen Produktion; Schaubetriebe für den Tourismus oder eigene Vertriebswege gehören dazu.Eine meiner Aufgaben als Landesbäuerin sehe ich darin, den Frauen das Leben am Land zu erleichtern. Das beginnt bei Kinderbetreuung der Unter-Drei-Jährigen bis zu den Bildungs- und Schulmöglichkeiten, von der Struktur des Gesundheitswesens, Thema: Ärztemangel, bis zu den Arbeitsplätzen. Auch die Jugend muss Perspektiven haben. Wirtschaft und Landwirtschaft sind dabei Faktoren, die zusammengehören. Weiters müssen auch entlegenere Regionen gefördert werden.Ein Engagement in der Freiwilligkeit ist ein wichtiger Faktor in der Gesellschaft. Die Leute sehnen sich nach Gemeinsamkeit. Ohne Landwirte, die im Ort und daher schnell einsatzfähig sind, könnte eine Feuerwehr im ländlichen Raum kaum mehr ausrücken.

Das Bewusstsein der Bevölkerung zu steigern, was ländliche Produktion betrifft, einen Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Etwa, was die Öffnung der Waldwege betrifft. Auch da sollte ein Miteinander existieren und nicht die generelle Öffnung. Leben am Land funktioniert nur im gegenseitigen Respekt.Weil es mir wichtig erscheint, Themen des ländlichen Raums einzubringen. Es wird sonst keiner tun.Ich bekomme viel Unterstützung und spüre die gute, positive Stimmung. Die Chance für Veränderung wird wahrgenommen und motiviert mich enorm.In der Natur. Da bin ich der glücklichste Mensch. Ich erfreue mich an einem klaren Morgen in den Bergen und ich liebe Almhütten.