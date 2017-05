Subventionen für Sportvereine - 40.000 Euro für Sanierung des Stadionrasens

05.05.2017, 11:10 Uhr

Wiener Neustadt (Red.). Unterstützung für vier Vereine

Gleich vier Vereine dürfen sich in den nächsten Wochen über Subventionen bzw. Unterstützungen seitens der Stadt freuen. Der SC Wiener Neustadt erhält für die Rasensanierung insgesamt knapp 40.000,- Euro (dabei handelt es sich um eine notwendige Infrastruktur-Maßnahme, zu der die Stadt aufgrund eines Vertrages mit dem SC Wiener Neustadt verpflichtet ist), der Volleyballclub Union Wiener Neustadt 4.000,- Euro, das Leistungszentrum Rhythmische Sportgymnastik 5.200,- Euro und der Eislaufverein 3.600,- Euro. „Die Arbeit unserer Vereine, nicht zuletzt im Sinne der Jugend, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt und gewürdigt werden. Aus diesem Grund sind mir diese Unterstützungen ein besonderes Anliegen. Auch in finanziell schwierigen Zeiten zeigen wir hier, wie groß der Stellenwert des Sports in unserer Stadt ist“, weist Sportstadtrat Udo Landbauer auf die Wichtigkeit dieser Subventionen hin.