Wechsel an der SPÖ-Parteispitze

16.09.2018, 10:50 Uhr

Margarete Sitz folgt Horst Karas.

Am Sonntag wurde in der Klausur des SPÖ-Gemeinderatklubs ein Wechsel an der Spitze der SPÖ Wiener Neustadt beschlossen. Margarete Sitz folgt Horst Karas und wird, sofern diese Entscheidung von den SPÖ-Gremien beschlossen wird, Karas als Parteiobfrau und als Vizebürgermeisterin folgen.Planmäßig wurde heuer im Sommer eine Umfrage der SPÖ durchgeführt. „In der Analyse des Ergebnisses hat sich gezeigt, dass die politischen Konturen unserer Partei deutlicher hervorgehoben und nachgeschärft werden müssen“, so Sitz in einer ersten Erklärung. Karas: „Die Umfrageergebnisse sind nicht erfreulich und es bedarf deshalb einer personellen Veränderung, um die Stärken der SPÖ Wiener Neustadt wieder deutlicher hervortreten zu lassen.“

Karas wird weiterhin Teil der Stadtrats-Riege sein; „wir können und wollen auf keinen Fall auf seine jahrzehntelange politische Erfahrung und umfassende Expertise verzichten“, erklärt dazu Sitz.Der Wechsel soll in der nächsten Sitzung des Stadtparteiausschusses und in Folge bei einer Mitgliederversammlung der Stadtpartei diskutiert und beschlossen werden.Margarete Sitz ist 59 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder bzw. drei Enkelkinder. Wohnhaft ist sie in der Döttelbachsiedlung. Sitz absolvierte die Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin, darüber hinaus schloss sie ein Studium zur Pflegemanagerin sowie ein Studium zum Demenzmanagement erfolgreich ab. Seit 1978 ist sie bei der Stadt Wiener Neustadt beschäftigt. Sie war dreißig Jahre im Landesklinikum Wiener Neustadt und acht Jahre als Pflegedienstleiterin im Traude Dierdorf-Stadtheim beschäftigt. Seit dem Verkauf des Stadtheims arbeitet sie am Gesundheitsamt des Magistrates. Ihr politischer Schwerpunkt ist der Sozial-, Frauen- und Gesundheitsbereich. Seit 2015 ist sie auch Klubobfrau der SPÖ-Fraktion.