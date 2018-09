16.09.2018, 22:13 Uhr

Bei der heurigen Tennis Meisterschaft Klasse Niederösterreich Süd trat der TC Wöllersdorf mit insgesamt 12 Mannschaften an. Davon konnten in ihren Gruppen Herren I, Herren II, Damen I und Damen + 35 den Meisterschaftstitel erringen! Gratulation an die Teams und den gesamten Verein! Dieser Erfolg trägt die Wurzeln in einem tollen Teamgeist des Tennisclub Wöllersdorf und gibt Motivation für die kommende Saison!