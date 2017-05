6.000 Spartaner „kämpften“ an der Theresianischen Militärakademie

15.05.2017, 10:37 Uhr

Nachtrennen am Freitag: Spartan Night Sprint feiert Weltpremiere

Europas Top-Spartaner siegen an der Milak

Ein besonderes Highlight stellte am Vorabend des Events der Spartan Night Sprint dar. Bei der Weltpremiere am Freitagabend, die bei Dunkelheit über einen mehr als fünf Kilometer langen Hindernisparcours auf dem 130 Hektar großen Campus der ältesten Militärakademie der Welt führte, gingen über 500 Teilnehmer mit Stirnlampen und fluoreszierenden Spartan-Shirts an den Start. Sound- und Lichteffekte entlang der Strecke begleiteten die spartanischen Kämpfer bei ihrem Lauf durch die Nacht über die Hindernisse.Bei der zweiten Auflage an der Milak wurden zwei klassische Spartan-Distanzen angeboten: Ein Spartan Sprint über mehr als fünf Kilometer für Anfänger über 15 Hindernissen und ein Spartan Super für Fortgeschrittene über mehr als 13 Kilometer und 20 Hindernisse. Beim ersten österreichischen Saisonrennen der weltweit führenden Serie für Hindernisläufe hatten die Top-Finisher beim Spartan SPRINT und SUPER die Chance, sich für die Welt- und Europameisterschaften zu qualifizieren. Daher kam es in Wiener Neustadt zu einem Aufeinandertreffen der besten Obstacle Course Racer aus Österreich und dem benachbarten Ausland.In den Elite-Startfeldern sorgten erwartungsgemäß die Favoriten für Furore. Beim Spartan SUPER setzte sich der Italiener Luca Pescollderungg nach mehr als 13 Kilometern in einem harten Rennen gegen den Ungarn Adam Toth durch. Dritter wurde der deutsche Topstarter Charles Franzke. Bei den Frauen wiederholte die Polin Agata Pietroszek ihren Vorjahressieg. Zweite wurde Tatiana Bardasova aus Russland vor Jasmina Aleksandrov aus Serbien.Im Sprint-Rennen über mehr als fünf Kilometer sahen die Zuschauer bei den Spartanerinnen einen Erfolg der Polin Agata Pietroszek. Die Führende der europäischen Rangliste gewann auch auf der kürzeren Strecke und sicherte sich einen souveränen Sieg vor der Österreicherin Dominique Greger und der Russin Tatiana Bardasova. Bei den Männern hatte Charles Franzke die Nase vorn vor Adam Toth (Ungarn) und Hannes Silberbauer (Österreich).