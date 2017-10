Box-Lady Voraberger zu Besuch im Gasthaus Stargl

12.10.2017, 14:24 Uhr

Wiener Neustadt. Im November boxt sie in der Arena Nova um den WM-Titel.

Einen ihrer Sponsoren, das Gasthaus Stargl, besuchte Österreichs beste Boxerin Eva Voraberger im Zuge ihres Wiener-Neustadt-Aufenthalts. Ein Interview bei WNTV, ein kleines Menü, dann ein Besuch im Trainingszentrum von Harald Fass - die kleine, aber bärenstarke 27-jährige kam in Begleitung ihres Trainers Peter Pospichal und hatte Spaß dabei.Im Rahmen der "Night of Warriors" in der Arena Nova kämpft Eva Voraberger am 25. November um den Frauen WBC-Titel.