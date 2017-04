Dirty Monkeys sind Meister

23.04.2017, 00:00 Uhr

Erlacher Volleyballer holen sich Platz 1 im A-Bewerb der Mixed-Liga-Süd

BAD ERLACH. Was für ein Finish, was für ein Saisonabschluss! Obwohl der Titelgewinn schon vorzeitig feststand, wollten die Dirty Monkeys in ihrem letzten Saison-Match gegen den Tabellen-Zweiten BVC Schottwien 1 noch einmal alles geben und in der gut gefüllten Gloggnitzer Halle den Gästen zeigen, warum sie amtierender Landesmeister und Sieger des A-Bewerbs sind - und schafften das mit einem 3:0!Aber anders, als es das Ergebnis vielleicht vermuten lässt, hat es der BVC den Monkeys keineswegs leichtgemacht. Gepusht von ihren Fans startete die Heimmannschaft sehr gut ins Match und zog gleich einige Punkte davon. So liefen die Bad Erlacher, die wieder einmal grippegeschwächt antreten mussten, einem Rückstand hinterher. Aber genauso, wie sie Satz eins umdrehen konnten, hatten die Mädels und Jungs rund um Karl Heissenberger auch in den beiden folgenden Sätzen nach anfänglichem Rückstand das bessere Ende für sich (in Durchgang drei lag man zwischenzeitlich sogar sieben Punkte zurück). Und das zeichnet diese Mannschaft aus. Man lässt sich von kurzen Tiefs nicht verunsichern, vertraut auf seine Stärken und kämpft im Team um jeden Punkt. Somit konnten die Dirty Monkeys das Volleyballjahr 2016/2017 mit einem 3:0-Sieg und dem Meistertitel krönen.

Bilanz dieser Saison:Eine neue Formation, zehn Spiele, neun Siege (davon sieben Mal mit einem glatten 3:0 und zuhause ungeschlagen), nur eine knappe 2:3-Niederlage und somit Meister im A-Bewerb der Mixed-Liga-SüdObmann Karl Heissenberger: „Danke an unsere Fans – es war uns ein Volksfest!“