FINALE Landesmeisterschaft SENIOREN DOPPEL

01.10.2017, 14:16 Uhr

Silber ging an Siggi Kölbl und Gerald Fried, vom BC-Split happens.Auf Platz drei,und somit Bronze, ging an Peter Zinner und Michael Gallmetzer vom BC Royal.Bei den Damen konnten heuer leider keine Landesmeisterinnen, aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl, gekürt werden.Die beiden Mannschaften die die Landesmeisterschaften trotzdem tapfer durchgehalten haben setzten sich aus Isabella Rohrhofer und Corinna Mühlbauer vom BC Baden, auf Platz eins, und Daniela Priemer und Brigitte Böhm vom BC-Split happens ,auf Platz zwei zusammen.Für die Österreichischen Meisterschaften ,welche am 11.und 12.11 in Wien stattfinden, konnten sich diese fünf Paare, sowie die Herren Franz Heumayr und Johann Probst qualifizieren.