Kids4Future Power Tennis Day beim TC Wöllersdorf

10.09.2018, 22:01 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen feierten unsere 27 Nachwuchsspieler am 09.09.2018 ihren Saisonabschluss im Rahmen des „Kids Power Tennis Day“ am Tennisplatz des TC Wöllersdorf! Nach einem intensiven und hoch motivierten Vormittagstraining konnten sich die Teilnehmer bei Schnitzel und Getränken Kraft für die Nachmittags-Einheiten holen!Ein Tag mit Sport, Spiel und Spaß an dem das, im Sommer erlernte, noch verbessert und Motivation für die Wintersaison geholt werden konnte.Vielen Dank an unser Trainerteam, die dem Nachwuchs im Sommer zu großen Fortschritten verholfen hat und auch den fleißigen Helfer die solche Veranstaltungen für unsere Kinder im Rahmen des Projektes „Kids4Future2025“ möglich machen!Das Jugendteam freut sich schon auf den nächsten Power Tennis Day im Frühling mit hoffentlich so manchen voll motivierten neuen jungen Sportlern.

Erwachsene von links nach rechts:Erwin Toth (sportlicher Leiter), Johannes Goll, Joe Wittmann (Koordinationstrainer), Alexander Hajto (Tennistrainer), Bernhard Binder (Tennistrainer), Erwin Kaindl (Obmann), Thomas Beutel (Tennistrainer), Fabian Lugschitz (Tennistrainer) und Gallus Haderer (Tennistrainer) und unseren 27 hochmotivierten Nachwuchssportlern