Laufen & feiern: Die Sause zum 18. Geburtstag

23.04.2017, 11:46 Uhr

Heuer können Unternehmen erstmals in einer eigenen VIP-AREA mit ihren Teams den Lauferfolg feiern.

Die Partner feiern mit!

WIENER NEUSTADT. Nur mehr knapp ein Monat, spätestens dann schnürt ganz Wiener Neustadt wieder die Laufschuhe. Der Grund: der 18. Sparkasse Firmenlauf.Doch wer läuft, der darf auch feiern. Zusätzlich zum großen Partyzelt feiert heuer die Kronehit-VIP-AREA Premiere beim Sparkasse Firmenlauf am 1. Juni 2017.Die Veranstalter kommen damit einem vielfach geäußerten Wunsch zahlreicher Unternehmen nach. In der VIP-AREA (im VIP Zelt des WNSC im Wiener Neustädter Stadion) wird den Gästen ein komplett eigenes Programm mit dem Kronehit-DJ, einer Fotostation und einem tollen Catering von „Der Reisinger“ geboten. Alle Informationen rund um die Kronehit-VIP-AREA finden interessierte Unternehmen unter www.firmenlauf.at.Seit vielen Jahren hat der Sparkasse Firmenlauf Wiener Neustadt eine große und treue Gruppe an Unterstützern. Zahlreiche Unternehmen nutzen die Plattform dieser großen Laufveranstaltung, um für ihr Unternehmen zu werben. Heuer wieder mit dabei sind unter anderem auch wieder die EVN, die Baumit Wopfinger, Laufsport Mangold, WinWin Wiener Neustadt, die Firma ZKW und viele mehr.