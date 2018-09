RB Air Race Wiener Neustadt

18.09.2018, 23:17 Uhr

Planespotter waren verägert, wir featuren das Rennen.

. Viele Besucher, die aus Leidenschaft kamen und Fotos von Favourits machen wollten, hatten nicht die Chance dazu. Sie wurden von den Securitys aus Sicherheitsgründen zurückgeschickt. Auch eine Maßnahme der Disziplin, die dieses Air-Spaktakel so sicher gemacht hat, wie nur wenige Events, die von 40.000 Fans besucht werden. Auch wir Journalisten haben all diese Auflagen akzeptiert. Dennoch gelang es uns, ein paar Fotos zu schießen.Wir, von den Bezirksblättern Wiener Neustadt, können zwar die Enttäuschung nicht schmälern, und Planespottern nicht das ersetzen, was aus Ihrer Perspektive als gelungen erschienen wäre. Aber wir möchten euch anregen, auch das nächste Mal dabei zu sein, denn dieser Event verlief friedlich, in Ruhe und ohne Komplikationen. Und wir alle hoffen, dass es ein RB Air Race II in Wiener Neustadt geben wird.