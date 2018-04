21.04.2018, 21:36 Uhr

Wiener Neustadt.

„Kommenden Montag (23.04.2018) schließt die Anmeldung zum zweiten SPARKASSE NOVA CITY RUN powered by FISCHAPARK.Auch heuer starten unsere Jüngsten am Wiener Neustädter Hauptplatz und laufen entlang der Fußgängerzone beim PLANET LOLLIPOP RUN 1 & 2. Je nach Alter sind 1000 oder 2000 Meter zu bewältigen.Zu Gast wird diesmal auch der allseits beliebte HAPPY sein, welcher alle Kinder tatkräftig anfeuern und anschließend auch bei der Siegerehrung zusammen mit FISCHAPARK Geschäftsführer Kom.Rat Christian Stagl die Siegertrophäen übergeben wird.Gutscheine zur vergünstigten Anmeldung für die Kinderläufe liegen direkt im PLANET LOLLIPOP im FISCHAPARK in Wiener Neustadt auf.Alle weiteren Informationen zur zweiten Ausgabe des SPARKASSE NOVA CITY RUN powered by FISCHAPARK am 29. April 2018 sind online auf www.novacityrun.at zu finden!SPARKASSE NOVA CITY RUN powered by FISCHAPARK … be part of it!"