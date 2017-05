Spitzen Wettkampfergebnisse - SPORTUNION KICKBOXING 4 L&M

01.05.2017, 15:45 Uhr

Beim Battle of Austria erreichten Jonas LAUTENSCHLAGER und Berat SALIU insgesamt 2x Gold, 2x Silber und 1x Bronze. Daniel BARTL konnte sich bei seinem Debut die Bronzemedaille sichern. Marcel ORTNER erfüllte nach langer Verletzungspause mit der Bronzemedaille die gesetzten Zielvorgaben.

Beim German Open in München konnte sich Jonas LAUTENSCHLAGER in der Newcomerklasse U16 in den Disziplinen Pointight und Leichtkontakt jeweils die Goldmedaille sichern. Berat SALIU erkämpfte sich in der allgemeinen Klasse Leichtkontakt den hervorragenden 3. Platz.Beim bisherigen Höhepunkt - dem Worldcup in Innsbruck - erkämpfte sich Berat SALIU die Goldmedaille in der Newcomerklasse bis + 80 Kg.Nach beeindruckenden Siegen in den Vorrunden konnte sich Berat gegen einen starken Gegner aus Ungarn im Finale klar durchsetzen. Jonas LAUTENSCHLAGER konnte sich nach einem Sieg in der Vorrunde den 5. Platz sichern. Marcel ORTNER erkämpfte sich den 5. Platz und Daniel BARTL konnte bei seinem ersten internationalen Turnier wichtige Erfahrungen sammeln.Nach dem Turnier ist vor dem Turnier und so machen die Kickboxer aus Wr. Neustadt am 6.5.17 beim KBH Masters in Graz Station. Jonas Lautenschlager wird in der Altersklasse U16 bei der Juniorchallenge am 27.5. in Mattersburg antreten. Der absolute Höhepunkt der Wettkampfsaison 2017 sind die Staatsmeisterschaften vom 15. - 18.6. in Schielleiten.